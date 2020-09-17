Abidin Dino eserlerinin sergilendiği "Kara İçinde Ak Bir Umut" sergisi açılıyor

17 Eylül 2020 Perşembe, 12:51

Abidin Dino'nun eserlerinin sergilendiği "Kara İçinde Ak Bir Umut" sergisi bugün Abdi İpekçi No:38 Nişantaşı Galeri Selvin’de ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergide, ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Dino'nun yaşam öyküsünden pasajlar gösteren desenleri sergileniyor.

Seksene yakın eserden bir çoğunun ilk defa gün yüzüne çıkacağı sergide, Dino'nun çeşitli dönemlerden, çeşitli temalarla yaptığı desenler bulunuyor.

Galeri Selvin Kurucusu ve Küratör Selvin Gafuroğlu; "Çok sevdiğim saygıdeğer sanatçımız Türkiye'nin ilk avangard ressamı Abidin Dino'nun eserlerini sergilemek beni çok heyecanlandırıyor. Yaşadığı süre boyunca elinden sadece fırçası değil; kalemi de eksik olmamıştır. Her tema işleyişinde, dolaysız bir şekilde yaşadıklarını resim yoluyla aktaran Dino, insanlığı yakından ilgilendiren yöresel ve evrensel felaketler ve acılar karşısında duyduğu tepkileri eserlerine aktarmış. Hepimizin içinde yaşadığı sıkıntılı pandemi günlerinde hepimize tertemiz bir umut olacağını düşündüğümüz için sergimize 'Kara İçinde Ak Bir Umut' ismini verdik" dedi.

'RESİMDE YENİ BİR DÜNYA YARATIYOR'

Ferüt Edgü Abidin Dino'nun eserleri için; "Abidin'in resimleri açık resimlerdir. Dünyaya açık resimler. Abidin resimlerinde dünyayı yorumlamıyor. Var olan dış dünyayı oluşturan biçimlerden yola çıktığında da dünyayı yorumlamıyor. O yorumunu çoktan yapmış. Resimde yeni bir dünya yaratıyor. Kendi dünyasını, bizim olan, bizim, herkesin olmasını istediği, saf, renkli, duyarlı, coşkulu, insancıl bir dünya..." diyor.

Abidin Dino, "Kara İçinde Ak Bir Umut" sergisi 30 Ekim 2020'ye kadar Abdi İpekçi Caddesi No:38 Nişantaşı'nda ziyaret edilebilir.