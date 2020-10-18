Abla Aygül Doku: 'Karada aranmalı'
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den beri kayıp Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, kız kardeşi için yeniden başlatılan arama çalışmaları ile ilgili, “Ben kız kardeşimin baraj gölünde olduğunu düşünmüyorum. Gülistan karada aranmalı, farklı çalışmalar yapılmalı” dedi.
Gülistan Doku için 227 gün boyunca Uzunçayır Baraj Gölü - Dinar Köprüsü mevkiinde yapılan aramalar sonuç vermemiş ve Tunceli Valiliği 18 Ağustos’ta aramaların durdurulduğunu açıklamıştı. Valilik, aradan yaklaşık 2 ay geçtikten sonra önceki gün yeniden Gülistan Doku için su yüzeyi ve su dibinde arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarının aynı yerde 3’üncü kez başlatılmasını değerlendiren abla Aygül Doku, “İlk günden beri kardeşim o suda değil diyorum, kimse inanmıyor bana. Biz, aile olarak kızımızın orada olduğunu, intihar ettiğini düşünmüyoruz. Öldürüldüğünü düşünüyoruz. Gülistan neden intihar etsin ki? Gülistan, kaybolmadan bir gün önce benden hazırlık kitapları almamı istedi, bizler ile konuştu, intihar edecek bir sorunu yoktu” dedi.
Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Rus uyruklu Zaynal Abakarov’un neden sorgulanmadığını anlayamadıklarını belirten abla, “Her şeyini biliyordu ve Gülistan’ın başına her ne geldi ise kesinlikle bilgi sahibi. Buradan soruyoruz. Üvey babası polis Zaynal Abakarov, neden gözaltına alınmıyor ve neden sorgulanmıyor oysa bir sürü delil var ortada. Bu adam neden bu derece korunuyor anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
- Vakıf üniversiteleri için yeni gelişme
- Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
- Suud boykotuna dampingli yanıt
- Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi
Video Haberler
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
- Denizde bulduğu para dolu çantayı sahibine gönderdi
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!
- Raflara 'Türk markalarına dokunmayın' yazıları astılar
- CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı
- Fatih Portakal istifasıyla ilgili iddiaları yanıtladı!
- Aliyev, A Haber’i ters köşe yaptı
- Buraya gökdelen yaptırmayacaksın değil mi?
- Vakıf üniversiteleri için yeni gelişme
- Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
- Suud boykotuna dampingli yanıt
- Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği iddia edildi