Abluka altındaki Gazze'de koronavirüs bağlantılı ilk ölüm kayda geçti
Filistin'in Gazze bölgesinde, yeni tip koronavirüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Gazze yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kronik hastalığı bulunan 77 yaşındaki bir kadının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyuruldu.
Gazze yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,19 Mayıs'ta Mısır'dan Gazze'ye gelen ve kronik hastalığı bulunan 77 yaşındaki bir kadının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Öte yandan, Gazze Belediyesi bölgedeki bazı camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütürken, Vakıflar Bakanlığı ekipleri de camilerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik işaretleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 49'a yükseldiğini açıklamıştı.
NTV
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