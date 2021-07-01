AB'nin Covid-19 aşı sertifikası yürürlükte: Sinovac ve Sputnik V yer almadı
AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikası uygulaması bugün faaliyete geçti.
Avrupa Birliği'nin koronavirüs salgınında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı "aşı sertifikası" uygulaması bugün yürürlüğe girdi. Artık AB ülkelerinden hava yolu seyahatlerinde uçağa binmeden önce sertifika sunmak gerekecek.
Ücretsiz olan "AB Dijital Covid Sertifikası", kağıt veya dijital şekilde hazırlanıyor. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabiliyor.
Aşı sertifikası, kişilerin Covid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine dair belgeyi ve negatif test sonucunu içeriyor.
Covid-19 testlerinin PCR türleri, seyahatin 72 saat öncesine kadar yapılıp sertifikaya tanımlanabiliyor. Hızlı antijen testler ise 48 saat öncesine kadar yapılabilirken, bu testin tanınmasına her ülkenin kendisi karar veriyor.
ONAY ALAN AŞILAR
Sertifikayla AB'de onaylı Covid-19 aşılardan Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmıyor.
Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişilerle diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere veriliyor.
Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.
Sertifika üye ülkelerin dilleri ile birlikte İngilizce olarak hazırlanıyor. Şimdilik 12 ay için geçerli olan sertifika, seyahatlerde kontrol ediliyor.
AB sertifikasının dış ülkelerle de karşılıklı tanınmasına yönelik görüşmeler yürütülüyor. Öte yandan, gelecekte halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ülkelerin, ek tedbirler alması ve sertifika sahiplerine ilave tedbirler uygulaması mümkün olabilir.
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