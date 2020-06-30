AB'nin seyahat listesinde Türkiye yer almadı
Avrupa Birliği, Covid-19 salgını nedeniyle ertelediği "güvenli ülkeler" seyahat listesini açıkladı. Açıklanan 14 ülkelik listede Türkiye'ye yer verilmedi.
Avrupa Birliği 14 ülkeyi Covid-19 salgını nedeniyle "güvenli ülke" ilan ederek sınır kapılarını açmaya karar verdi. AB'nin sınırlarını açtığı ülkeler arasında ABD ve Türkiye bulunmuyor.
AB'nin sınır kapılarını açtığı 14 ülke ise şunlar:
Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Urugay.
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