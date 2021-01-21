Aboubakar: Beşiktaş beni bağrına bastı

Vincent Aboubakar, 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 20:00
Aboubakar: Beşiktaş beni bağrına bastı
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Beşiktaş'ın ilk golünü  atan Vincent Aboubakar maçtan sonra yaptığı açıklamada "Porto'da oynamamam insanların kafasında soru işareti yaratmış olabilir. Porto'da oynamamamın sebebi sakatlığım değildi. Birçok santrafor vardı. Nedense süre alamadım. Kulüp olarak Beşiktaş beni bağrına bastı. Çok iyi bir aile ortamı var: Süre aldıkça tempom çok daha iyi seviyeye geliyor" dedi.  

"Zirvede olmak güzel mi?" sorusuna yanıt veren Kamerunlu santrfor "Lig çok dengeli gidiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de yarışın içerisinde. Onlar da biz de çok istiyoruz. Sonuna kadar bu ruhla devam etmeliyiz. Daha oynanacak çok maç var" ifadelerini kullandı.


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