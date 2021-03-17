Aboubakar derbide oynayacak mı?
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın ciddi bir durumu yok. Kamerunlu golcü derbide forma giyebilecek.
Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşayan Aboubakar, karşılaşmaya devam edememişti.
Sağ dizine darbe alan ve ilk kontrolleri statta yapılan Kamerunlu golcü tedbir amaçlı oyundan alınmıştı.
Abooubakar’ın bugün yapılan kontrollerinim ardından durumunun iyi olduğu belirlendi. Sakatlığı ciddi olmayan 29 yaşındaki futbolcu pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde ve kupada toplam 27 maça çıkan Vincent Aboubakar attığı 16 golün yanı sıra 5 de asist yaptı.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Vekillik düşürüldü; CHP'den peş peşe tepkiler geldi
- Mars'taki suyla ilgili çok önemli bilimsel çalışma
- Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı..
- Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü
- Gözaltına alınan yazarımız Aysever serbest
- Bir ‘Türk sorunu’ eksikti!