Aboubakar milli takımda coştu

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda Kamerun ile Mozambik karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 10:13
Aboubakar milli takımda coştu
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Kamerun'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 4-1 kazandı.

Maça damga vuran isim ise Vincent Aboubakar oldu.

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu santrfor; 38 ve 47. dakikalarda attığı gollerle ülkesinin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Kamerun'un diğer gollerini 56'da Zambo Anguissa ve 41'de Clinton Mua N'Jie kaydetti.

Mozambik'in tek golü 74'te Kamo-Kamo'dan geldi.

Kamerun'da iki gol atan Aboubakar, 64. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Kamerun gruptaki puanını 7'ye çıkardı.

Mozambik ise 4 puanda kaldı.


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