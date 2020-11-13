Aboubakar milli takımda coştu
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda Kamerun ile Mozambik karşılaştı.
Kamerun'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 4-1 kazandı.
Maça damga vuran isim ise Vincent Aboubakar oldu.
Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu santrfor; 38 ve 47. dakikalarda attığı gollerle ülkesinin galibiyetinde önemli rol oynadı.
Kamerun'un diğer gollerini 56'da Zambo Anguissa ve 41'de Clinton Mua N'Jie kaydetti.
Mozambik'in tek golü 74'te Kamo-Kamo'dan geldi.
Kamerun'da iki gol atan Aboubakar, 64. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonuçla Kamerun gruptaki puanını 7'ye çıkardı.
Mozambik ise 4 puanda kaldı.
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