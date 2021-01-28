Aboubakar'a İngiltere'den talip var
Yaşadığı ağır sakatlıkların ardından Beşiktaş'ta yeniden doğan Vincent Aboubakar'a, Marsilya'nın ardından West Ham United da talip oldu.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adeta yeniden doğan Vincent Aboubakar, Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine girmeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde Marsilya'dan transfer teklifin alan Kamerunlu golcü, bu kez Premier Lig takımı West Ham United'ın radarına girdi.
HALLER'İN YERİNE ABOUBAKAR
45 milyon pounda transfer ettiği Sebastian Haller'den istediği verimi alamayan ve Fildişi Sahilli futbolcuyu Ajax'a satan İngiliz ekibinin, forvet bölgesindeki boşluğu Aboubakar'la doldurmak istediği öğrenildi.
İngilizler, sezon sonunda boşa çıkacak olan golcü futbolcuyu bedavaya kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.
Tecrübeli futbolcuyu kaptırmak istemeyen Beşiktaş yönetimi ise sözleşmedeki opsiyon maddesini devreye sokarak, 28 yaşındaki golcünün kontratını uzatmak istiyor.
9 GOL 2 ASİST
Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 lig maçında 9 gol atıp 2 de asist yaptı.
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