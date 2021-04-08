Aboubakar'dan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ın bu sezon en golcü ismi olan Vincent Aboubakar, sakatlığını atlatarak en iyi şekilde takıma dönmek istediğini söylerken transfer sürecinde kulüplerin sakatlığından korktuğunu ifade etti.
Vincent Aboubakar Fransa'da yayın yapan Canal Plus'a açıklamalarda bulundu. Bu sezon Beşiktaş'ın en çok gol atan oyuncusu olan Aboubakar yaşadığı sakatlık ile ilgili, " Çok şükür bugün yine gülümsüyorum. Bu en önemlsi. Kariyerimde beni rahatsız eden şey, yükselişte olduğum dönemde yaşadığım sakatlıklar. Her zaman beni engelleyen yaralanmalar oluyor. Tanrı'ya şükür geri dönebiliyorum. Bir futbolcunun güçlü bir zihne sahip olması ve hayatta ne istediğini bilmesi bir anahtar." dedi.
"KULÜPLER SAKATLIĞIMDAN KORKTU"
Aboubakar, Beşiktaş'a transfer süreci ile ilgili ise şunları söyledi, " Kulüpler sakatlığımdan korktu. Beşiktaş ile imzaladığım sözleşmede birçok madde vardı. Aralık ayından önce sakatlansaydım Porto'ya dönecektim. Bunun gibi benzer maddeler yer alıyordu. Sakatlığım nüksetmedi. Beşiktaş hırslı bir kulüp, burada harika insanlar var."
"POTANSİYELİMİN FARKINDAYIM"
Kamerunlu forvet ayrıca, "Harika bir potansiyele sahip olduğumu biliyorum. Belki büyük bir kulüpte oynama şansım olmadı ama neler yapabileceğimi biliyorum. " ifadelerini kullandı.
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