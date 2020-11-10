Acenteler: ‘Eskiye dönmeyelim’

10 Kasım 2020 Salı, 06:00

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) Yönetimi, 9 Mayıs’ta yürürlüğe giren ve “mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri”ni de içeren yönetmelikteki “acenteleri olumsuz etkiyecek” maddelerin değiştirilmesine ilişkin çalışmalarını hızlandırdı.

Bu konuda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan yeni taslağı acenterlerle birlikte değerlendirdiklerini ve ortak akılla ortaya çıkan görüşlerini SEDDK’ye ilettiklerini belirten TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, “Geçen hafta da SEDDK yönetimiyle toplantı yaptık. Yaklaşımları olumlu ve iyi. Ama tabii sonuç önemli olacak” dedi.

5684 sayılı yasada acentelik yapacak kişilerin belli olduğunu hatırlatan Levent Korkut şu vurguları yaptı:

1 YILI GEÇMEMELİ

“Eskiye dönmek istemiyoruz. Gayri nizami uygulamalar olmamalı. Bu işi yetki belgesi almış kişi ve kuruluşlar yapmalı. Ancak acente uzaksa, bu tür satış belli yerlerde kısmen olabilir. Örneğin teknoloji marketlerindeki cep telefonu satışında. Tabii bu satış da faturaya bağlı ve 1 yılı geçmemek şartıyla yapılabilir.

Tapu, elektrik idaresi gibi yerlerde ise satış olmamalı. Buradaki işlemler için istenen poliçe ise acentelerden alınıp görütülebilir.” Bu kapsamda SEDDK’ye iletilen talepler arasında şu maddeler dikkat çekti: “Sigorta aracılarının ekran açmak suretiyle yetkisiz kişilere poliçe satışı yapmalarının engellenmesini teminen, sigorta şirketlerine de sorumluluk verilmesi. Sigorta şirketi ekranlarına e-devlet uygulaması ile girişin zorunlu olması.”

BANKALARA ELEŞTİRİ

SEDDK’ye iletilen talepler arasında “Bankalar ve diğer kredi sağlayan kuruluşlarının kredi tahsis işlemlerinde poliçe satış baskısının engellenmesi amacıyla acentenin tanzim ettiği muadil poliçenin kabul görmesi” de var.

Bu konuda özellikle devlet bankalarının baskılarına atıf yapan Korkut, “Bu uygulama son 1 yıldır otomobil ve konut kredilerinde yaygın. İşletme kredilerinde de görüyoruz. Tüketicinin seçme hakkı elinden alınıyor. Ayrıca örneğin işletme kredilerinde eksik teminatlar verilmesine neden oluyor ve bu durum ancak hasarda ortaya çıkıyor” dedi. Acentelerin ise her zaman sahada ve tüketicilerin yanında olduğunu vurgulayan Korkut, ayrıca salgına rağmen 2020 yılının kendileri için genel olarak olumlu geçtiğini anlattı.