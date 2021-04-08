Acı çeken kadın ve çocukların öyküsü
Tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem, 4 Nisan Pazar günü Zoom üzerinden “Hikâyelerimiz” adlı canlı tek kişilik performansıyla yaşadıklarımıza ya da bir şekilde tanığı olduğumuz dramlara dokunan üç öyküyü anlattı ve “Kadın Savaşı Baladı”nı seslendirdi.
Dijital tiyatronun başarılı bir örneği olan “Hikâyelerimiz”de sanatçı, Ayfer Tunç’un “Fehime” adlı öyküsünde pedofili kurbanı Egeli iki çocuğu, kendisinin kaleme aldığı “Gülfer” de çocuk yaşta evlendirilen şiddet mağduru bir kadını ve Duygu Asena’nın iki yüzlü entelleri hicvettiği “Nur ya da Yalan” adlı öyküsündeki çifti canlandırıyor. Performans Leibriz’in, “Ayrı ayrı konuları bütünleştirerek güvende hissettiğim bir alan sağlıyor” dediği Süreyya Karacabey’in yazdığı balad ile bitiyor.
Berkem’in kurucusu olduğu Biteatral’in projesi olan ilk gösterimi 21 Ocak 2021’de yapılan “Hikâyelerimiz”in dekor ve kostüm tasarımı Zeynep Erdem, müzik Erkan Yalçınkaya, afiş ve görsel tasarım Gülay Ayyıldız Yiğitcan imzalarını taşıyor.
Performans sonunda Zoom üzerinden izleyicilerin sorularını yanıtlayan Ayşe Lebriz, “Normal zamanlarda oyun biter. Seyirci ile ilişkimiz biterdi. Ama bu yalnızlaşma sürecinden sonra oyun sonrası sohbet iyi geliyor. Dijitalden tiyatro olur mu? Şimdilik olmak zorunda. İnadına yaşamak gibidir, inadına tiyatro yapmak. Sanatçı olarak bizler için pandeminin kalıcı olup olmaması değil ama üretmeden yaşamak dayanılmaz bir sorun. İzleyerek yalnızlığımıza şifa oluyorsunuz” diyerek zor zamanlarda üretmenin, yaratmanın sanatçılar için bir “varoluş” meselesi olduğunun altını çizdi.
Sanatçı, “Anlattığımız, yaşadığı şiddetten, tacizden, tecavüzden utanan, korkusundan susan ya da zorunlu olarak boyun eğen kadınlar ve çocukların hikâyesidir. Bütün bu acılar hepimize ait ve hepimizin ortak iradesiyle bitebilecek. Bu bilinçle, ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ diyerek, oyunumuzla omuz veriyoruz” diyerek herkesi nefesi yetene dek her pazar Zoom üzerinden dijital sahnede canlandırdığı “Hikâyelerimiz”i izlemeye davet ediyor. Performansın gelecek gösterimi 18 Nisan Pazar günü 18.00’de, biletleri Mobilet’te.
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