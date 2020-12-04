Acı gerçek: “Türkiye genelinde 590 bin ailenin doğal gazı, 123 bin ailenin ise elektriği borçları nedeniyle kesik”
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın soru önergesi acı gerçeği ortaya çıkardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borcundan dolayı Türkiye genelinde 590 bin ailenin doğal gazı, 123 bin ailenin ise elektriğinin kesik olduğunu bildirdi. Bu duruma tepki gösteren Erkan, "Pandemi şartları zaten ağır. Bunun üzerine elektrik ve doğal gaz borcu eklendiğinde insanlar gerçekten geçinemiyor. Aileler üşüyor. Hükümetinde bir an önce halkın gündemine dönüp, bunlara çözüm üretmesini talep ediyoruz" dedi.
CHP'li Erkan Aydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği soru önergesiyle elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması, Türkiye genelinde kaç abonenin elektriğinin borcundan dolayı kesik olduğu gibi bilgilerin açıklanmasını istedi.
590 BİN AİLENİN DOĞAL GAZI BORCUNDAN DOLAYI KESİK
Bakanlıktan gelen yanıtı değerlendiren Erkan Aydın, “Türkiye genelinde 123 bin ailenin elektrik borcunu ödeyemediği, Bursa da ise 23 bin 500 ailenin elektrik borcundan dolayı elektriği kesilmişti. Dün ise doğal gaz ile ilgili sorduğumuz sorunun cevabı geldi. Türkiye genelinde 590 bin aile, Bursa’da ise 34.000 ailenin doğal gazı kesik" dedi.
Gelen yanıtlar üzerinden hükümete seslenen Erkan Aydın şöyle konuştu:
"Önümüz kış. Haydi yaz aylarında çok sorun değildi. Gündemde evin elektriği, doğal gazı var. Ancak hükümetin gündemindeyse Suriye gündemde. CHP zihniyeti ya da birtakım insanları gerçek gündemden saptıracak suni gündem yaratma çabaları var. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Pandemi şartları zaten ağır. Bunun üzerine elektik borcu, doğal gaz borcu eklendiğinde insanlar gerçekten geçinemiyor. Aileler üşüyor. Evin ışıkları kesiliyor. Hükümetinde bir an önce halkın gündeminde dönüp bunlara çözüm üretmesini talep ediyor ve konunun takipçisi olacağımızı söylüyoruz.”
Enerji Bakanı Dönmez, “Bugünün şartlarında Türkiye'de kaç hanenin elektrik ve doğal gaz saati, borçlarından dolayı kapalı?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibariyle, Üretilen 269.203.049 elektrik faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.95'inde, üretilen 128.809.427 doğal gaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğal gaz abone gruplarının yüzde 0.46'sında geçici olarak kesinti uygulanmış olup, mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren bütün abonelere tekrar elektrik ve doğal gaz arzı sağlanmıştır."
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