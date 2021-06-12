Acı haber: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda yaralanan 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- Kendisini ağlatabilene para veriyor
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Sedat Peker'den 'Erdoğan' iddiası
- Denize girmek yasaklandı!
- Almanya'dan Türkiye ile ilgili son dakika seyahat kararı
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- Dolar beklentisinde endişelendiren sonuç
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Sağlık Bakanlığı açıkladı:Paranox piyasadan toplatılacak
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi