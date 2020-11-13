Milli Gazete eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç yaşamını yitirdi

13 Kasım 2020 Cuma, 09:13

Milli Gazete eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koç'un vefatını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim" diyerek duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Milli Gazete eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç'un, tedavi gördüğü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Karamollaoğlu, "Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.





Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 12, 2020

FERHAT KOÇ KİMDİR?

Koç, 11 Haziran 1949'da Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1973 yılında mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanılığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1979 yılında Milli Gazete'nin Ankara bürosunda çalışmaya başladı. Koç, Milli Gazete'nin yanı sıra Yeni Devir, Panel gibi gazete ve dergilerde yazdı. Koç'un 'Kur’ani Kaynaklarla Peygamberler Tarihi' adlı bir de eseri vardır.