‘Açık çek vermeyeceğiz’ mesajı Türkiye’yi de ilgilendiriyor

05 Mart 2021 Cuma, 02:00

ABD Başkanı Joe Biden’ın ulusal güvenlik strateji belgesini açıklarken verdiği “Ortadoğu’daki ortaklara açık çek vermeyeceğiz” mesajını değerlendiren Dr. Kaan Kutlu Ataç, bu tutumun Ankara-Washigton hattında gerilim yaratabileceğine dikkat çekti. Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ataç, “Bu strateji belgesine ve öncesinde yapılan açıklamalara baktığımızda Biden döneminde Trump dönemindeki politikalardan uzaklaşılacağı, ancak tam olarak Obama dönemine dönüş de denilemeyecek yeni bir sürece başlanılacağını görüyoruz” dedi.

Biden yönetiminin her platformda demokrasi ve insan hakları vurgusu yaptığını, bu söylemin her zaman izlenen politikalara yansımadığını belirten Ataç şu görüşünü dile getirdi: “CIA raporunda Kaşıkçı cinayetinin sorumlusunun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman olduğu ortaya konurken Selman’ı yaptırımlardan muaf tuttular. Biden’ın Sisi’yle telefon görüşmesinde Mısır’daki insan hakları meseleleri de gündeme geldi, ancak hemen ardından Mısır’a 198 milyon dolarlık silah satışı yapıldı. ABD, demokratik değerler ve insan haklarını söylem düzeyinde kullanıyor ancak uygulamada bunlar reelpolitiğin kalın duvarlarına tosluyor.”

‘ABA ALTINDAN SOPA’

Belgede, Ortadoğu’da ABD’nin hayati çıkarlarının korunması için yeterli düzeyde asker bulundurulacağının belirtildiğine de dikkat çeken Ataç, “ABD, demokratik değerleri ortaya koyarken bir yandan aba altından sopa da gösteriyor. Amerikan hayati çıkarları söz konusu olduğunda kuvvet kullanımı konusunda tereddüt etmeyeceklerini söylüyorlar” diye konuştu. Belgede yer alan ABD’nin Ortadoğu’daki ortaklarına “açık çek vermeyeceği” mesajının Türkiye’yi de ilgilendirdiğini söyleyen Ataç, “Bunu Türkiye’nin Suriye ya da Libya politikaları üzerinden okuyabiliriz. ABD, bölgedeki ortaklarının izlediği politikaların Amerikan çıkarlarıyla uyuşmaması durumunda açık çek vermeyeceğini söylüyor. Türkiye’nin Suriye’de ya da Irak’ta örneğin Sincar’da adımlar atması, ABD ile ilişkileri sıkıntıya sokabilir” dedi.