Açıkel: ‘Cumhurbaşkanlığı’nın basın özgürlüğü eleştirisi yapacak pozisyonu yok’

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ABD’de yaşanan olaylarda basın özgürlüğü konusunda yaptığı eleştirilerin samimi olmadığını belirterek, “Fahrettin Altun, Türkiye’de basın özgürlüğünü ortadan kaldıran politikaların merkezindeyken ABD’ye basın özgürlüğü yapacak bir pozisyonda değil” dedi.

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Açıkel, şunları dile getirdi: “Fahrettin Altun, Türkiye’de basın özgürlüğünü ortadan kaldıran politikaların merkezindeyken basın özgürlüğü eleştirisi yapacak bir pozisyonda değil. ABD’de TRT ekibine yapılan haksız müdahaleyi de samimiyetten uzak bu açıklamaları da kabul etmek mümkün değil. Her 5 yurttaşımızdan 3’ünün ülkemizde basın özgürlüğünün olmadığını düşündüğü ve Türkiye’nin haberlere güvenmeme açısından dünyada 2. sırada bulunduğu bir durum ortadayken Saray rejiminin bu gerçekleri görmezden gelmesi, milletimizin aklıyla dalga geçmektir. İstanbul’da kendi eviyle ilgili kamu yararı ilkesini gözeterek yapılan haberlere yayın yasağı kararı aldıran ve bu yasaklar üzerinden darbe dönemlerinde olduğu gibi gazeteleri tekzip ve düzeltme kararlarıyla adeta boğan, haberi yapan gazetecileri hedef gösteren bir zihniyetin, basın özgürlüğü ve demokrasi ilişkisi üzerinden değerlendirmeleri sadece söylemde kalmaktadır. Basın İlan Kurumu aracılığıyla, uzun süreli ilan yasakları uygulayarak gazeteleri adeta cezalandıran, RTÜK’ü bağımsız medya üzerinde siyasi bir sopa olarak kullanan, Türkiye’yi tutuklu gazeteciler ülkesine dönüştüren Saray rejimi, basın özgürlüğü konusunda eleştiri yapacak bir durumda değildir.”

BASINA İSTİBDAT

Açıkel, sarayın keyfi istibdat rejiminde Türkiye’nin özgürlükler alanında büyük gerileme nedeniyle artık bağımsız uluslararası kuruluşların yaptığı sınıflandırmalarda “demokratik olmayan” ya da “otoriter rejimler” başlığı altında yer almaya başladığını ifade etti.

Türkiye’nin bu kapsamda basın özgürlüğü konusunda 2002’de 100. sıradayken, 2020’de 154. sıraya gerilediğini kaydeden Açıkel, “Saray acziyet içinde, yönetim ve yolsuzluk krizini gizlemek için basına istibdat uyguluyor.

Türkiye’nin, siyasal hak ve özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sırada, ifade özgürlüğü konusunda ise 149 ülke arasında 129. sırada bulunması da bu tablonun bir sonucudur.

Türkiye’de basın özgürlüğü alanında yaşanan sorunlar genel anlamda yaşanan demokrasi krizinin bir parçasıdır” diye konuştu.

TELEFONA ‘ALTUN’ İNCELEME

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı öğrenildi.

Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığına ilişkin haber gazetemizde yayımlanmıştı. Cumhuriyet’in haberinin ardından Özçağdaş hakkında, Altun’un evinin fotoğrafını çektiği iddia edilmiş, Özçağdaş da söz konusu iddiayı yalanlamıştı.