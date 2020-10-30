Acil durumlarda internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları
Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler nedir? Acil durumlarda internet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları...
İnternet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları:
1- Firechat (Hata veriyor)
2- Bridgefy
3- Flows
4- Signal offline messenger
5- MeshTalk
İnternet ile çalışan telsiz uygulamaları:
1- Zello
2- Heytell
3- Voxer
Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler:
1- Wİ-Fİ parolalarınızı kaldırın. Bu sayede iletişim ağını genişletin.
2- Sesli arama yerine SMS kullanın.
3- Sosyal medyadaki otomatik video izleme modunu kapatın. Video paylaşmayın.
4- Veriyi çok tüketen uygulamardan uzak durun.
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