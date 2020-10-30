Acil durumlarda internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları

Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler nedir? Acil durumlarda internet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları...

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 15:36
Acil durumlarda internet olmadan çalışan mesajlaşma uygulamaları
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İnternet olmadan çalışan, iletişim ağınızın kopmamasını sağlayan mesajlaşma uygulamaları:

1- Firechat (Hata veriyor)

2- Bridgefy

3- Flows

4- Signal offline messenger

5- MeshTalk

İnternet ile çalışan telsiz uygulamaları:

1- Zello

2- Heytell

3- Voxer

Deprem bölgesinde internetin hızlı çalışması için yapılması gerekenler:

1- Wİ-Fİ parolalarınızı kaldırın. Bu sayede iletişim ağını genişletin.

2- Sesli arama yerine SMS kullanın.

3- Sosyal medyadaki otomatik video izleme modunu kapatın. Video paylaşmayın.

4- Veriyi çok tüketen uygulamardan uzak durun. 


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