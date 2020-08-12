Açılıp kapatılan hesap sayısı 30’u geçti: Letgo’da ‘Bebek yüzlü’ dolandırıcı
Kendisini polis olarak tanıtarak ikinci el satış sitesi Letgo’da oyun konsolu sattığını iddia eden dolandırıcı, bu kez bir bebeğin fotoğrafını kullanmaya başladı. Şahsın açıp kapattığı hesap sayısının 30’u geçtiği ortaya çıktı.
"KOCAELİ’DE POLİS OLARAK GÖREV YAPIYORUM. GÖREV YERİM KARAMÜRSEL”
Kendisini Kocaeli’de görev yapan polis memuru M.Ö. olarak tanıtan kişi, geçtiğimiz haftalarda ikinci el ürün satan alışveriş sitesi Letgo’ya, oyun konsolu satmak için ilan koydu. İlanı gören vatandaşlar, M.Ö. olduğu ileri süren kişi ile irtibata geçti. Ürünü almak için anlaşan mağdurlara dolandırıcı, “Gebze’de oturuyorum. Kocaeli’de polis olarak görev yapıyorum. Görev yerim Karamürsel” dedi.
ÜRÜNÜN GELMEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU
Gebze’ye gelip ürünü almak istediğini söyleyen vatandaşlara dolandırıcı, “Görev yerim Karamürsel’e gidiyorum. Vaktim yok. Ürünü sana kargo ile gönderirim” şeklinde cevap verdi. Zanlıya, mağdurların bir çoğu ATM’nin kartsız işlem bölümünden bin lirayı geçen paralar gönderdi. Ancak belirtilen ürünün gelmemesi üzerine mağdurlar soluğu önce savcılıkta sonra karakolda aldı.
VURGUN YAPMAYA DEVAM EDİYOR
İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ihbarları üzerine çok yönlü soruşturma başlattı. Ancak dolandırıcı Letgo sitesinin açığından faydalanarak vurgun yapmaya devam ediyor. İki hafta içerisinde açılıp kapanan hesap sayısı 30’u geçerken, polis şahsın peşinde. İlk olarak açtığı hesaplarda bir polisin fotoğrafını kullanan şahıs, bu kez de bir bebeğin fotoğrafını kullanmaya başladı. İlk hesaplarında ismini M.Ö. olarak kullanan şahıs, aynı ürünün fotoğraflarını koyarken, bu kez ismini M.A.Ö yaptı. Zanlının Letgo üzerinden bebek fotoğrafı koyarak dolandırıcılığa devam etmesi, akıllarda soru işareti bıraktı. Zanlı, kendisiyle iletişim kuran mağdurlara ise bu kez İstanbul Silivri’de polis olduğunu söyledi. Yine vaktinin olmadığını belirten şahıs, bebek fotoğrafı ile mağdurların önce güvenini kazanıyor.
2018 YILINDA FETÖ ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan cumhuriyet savcısının talimatı ile şahsın kullandığı M.Ö. isminin doğru olup olmadığını araştırılıyor. Her konuştuğu kişiye polis olarak fotoğraflarını atan dolandırıcı detaylı olarak araştırılıyor. Yapılan ilk incelemede, M.Ö. isimli kişinin 2018 yılında FETÖ üyeliğinden ihraç edildiği tespit edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.
Video Haberler
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!
- Gondoldaki tehlike kamerada
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi