Açlık sınırı 2 bin 324 liraya çıktı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:13

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 gerilediğini; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,324 lira, yoksulluk sınırının ise 7,839 lira olduğunu açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Temmuz'da 2,075 lira, yoksulluk sınırı 6,760 lira; 2020 Haziran'da ise açlık sınırı 2,431 lira, yoksulluk sınırı 7,919 liraydı.

Türk-İş raporunda, "Temmuz 2020 ayı itibariyle, gıda fiyatlarında görülen gerilemeye rağmen, yürürlükte olan 2,324.70 TL net asgari ücret, dört kişilik bir ailenin zorunlu gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının yine altındadır. Bir kişinin aylık yaşama maliyeti bile asgari ücretin 594 TL üstünde 2,919 TL olarak hesaplanmıştır" denildi.

Rapora göre, mevsim koşulları nedeniyle sebze-meyve ortalama fiyatı geriledi ve bu ay mutfak harcamasında görülen gerilemenin önemli nedeni oldu. Sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı geçen ay 8.45 TL olarak hesaplanırken bu ay 7.23 TL oldu. Gerilemede özellikle meyve fiyatlarındaki gerilemenin etkisi oldu.

Meyve ortalama fiyatı geçen ay 10.73 TL iken bu ay 8.04 TL'ye geriledi. Sebze ortalama kilogram fiyatı bu ay yine geriledi ve 6.63 TL olarak hesaplandı. Geçen ay bu tutar 6.97 TL idi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.