Açlık sınırı AKP’li yıllarda 5.25 kat arttı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Covid-19 salgınının şartları altında 697 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre, araştırmaya katılanların yüzde 15’i 2020’nin üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) istihdam artışı beklerken, yüzde 13’ü azalma ve yüzde 67’si de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

Üçüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü yüzde 2, mevsimden arındırılmış görünüm ise yüzde -2 ölçüldü. Bu oran araştırmanın başladığı 2011’den bu yana en temkinli görünüm olarak değerlendiriliyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12 puan düşüş gösteren işe alım planları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 puan daha düşük olarak ölçüldü.

KOBİ’LER ZORDA

Şirket büyüklüğü düzeyinde bakıldığında, üçüncü çeyrekte KOBİ’ler, yüzde -8 ve yüzde -5’lik istihdam görünümleriyle istihdamda düşüş bekliyor. Bu oran büyük ölçekli işverenlerde yüzde 0.