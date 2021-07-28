Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:27

Açlık sınırı geçen yıl Temmuz'da 2 bin 407 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira; 2021 Haziran'da açlık sınırı 2 bin 865 lira, yoksulluk sınırı 9,332 liraydı.

GIDA HARCAMASI ARTTI



Türk-İş raporunda "Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 39 TL, yılbaşına göre 313 TL ve geçen yıla göre 497 TL artmıştır. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 126 TL, yıllık bin 619 TL artmıştır" denildi.

GÖSTERGELERDEN BİRİ



TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.