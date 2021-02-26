Actera Türk oyun şirketi Brew Games’e 4 milyon dolar yatırım yaptı
Yapılan yatırımla Brew Games, çalışan sayısını artırmayı, yazılım otomasyon süreçlerini geliştirmeyi, hypercasual ve hybridcasual oyunlar yayınlamayı hedefliyor.
İstanbul, 25 Şubat 2021 – Türkiye odaklı en büyük özel sermaye şirketi Actera, Türk oyun şirketi Brew Games’e 4 milyon dolar tutarında yatırım yaptı.
Yurt içi ve yurt dışında önemli oyun firmalarında çalışmış, birçok başarılı oyunda imzası bulunan Brew Games kurucu ortağı ve CEO’su Ufuk Benli, Actera yatırımı hakkında şunları söyledi: “Brew Games ekibi olarak, Actera ile yaptığımız ortaklıktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyuz. Türkiye özellikle mobil oyun geliştirmede son beş yılda büyük yol kat etti. Türk oyun şirketlerine yapılan yatırımların artarak devam ettiğini görüyoruz. Geliştirdiğimiz oyunları dünyanın beğenisine sunmanın yanı sıra sektörümüze yeni yetenekler kazandırmak için de elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda staj programları, eğitimler ve seminerler düzenleyerek ülkemizin hem katma değerli yazılım ihracatına hem de insan kaynağı yetiştirilmesine fayda sağlamayı hedefliyoruz.”
Actera’dan yatırıma ilişkin yapılan açıklamada ise “Türkiye, yetenekli insan kaynağı ve uluslararası başarılarıyla dünya çapında bilinen bir mobil oyun geliştirme merkezi haline geldi. Yatırım yaptığımız Brew Games'in ekibine ve oyun geliştirme potansiyeline olan inancımız tam. Brew Games’in başarısının hem ülkemiz ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” denildi.
Ortaklık sürecinde Brew Games’in danışmanlığını Acar & Ergönen Avukatlık Bürosu, Actera’nın danışmanlığını ise Core Finance, Verdi Avukatlık Ortaklığı ve PricewaterhouseCoopers üstlendi.
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