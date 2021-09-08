Acun, Hull City'yi satın almak için tekrardan girişimlere başladı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 09:35

İngiltere'den takım satın almak için Hollanda ekibi Fortuna Sittard'daki yatırımını sonlandırdığını açıklayan iş insanı Acun Ilıcalı, AJANSSPOR'un haberine göre, Championship ekiplerinden Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürüyor. Ilıcalı'nın İngiltere'ye giderek takımın tesislerini gezeceği öğrenildi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın aldı. Sittard'daki hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere'den bir takım almak istediğini ifade etmişti.

Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almak için tekrardan girişim yaptı ve son aşamaya yaklaştı.

Ilıcalı'nın İngiliz kulübünü satın almadan tesislerini ve kenti görmek için İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Acun Ilıcalı, eğer kulübü beğenirse satış için detaylar konuşulacak.

HULL CITY VE SAHİBİ

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda Championship'te mücadele etmektedir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. Hull City; 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

Hull City, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır.