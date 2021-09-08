Milliler, 34 yıl sonra kalesinde 6 gol gördü
A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında yediği 6 golle, 34 yıl önceki 8-0'lık İngiltere mağlubiyetinden sonraki en çok gol yediği maçı yaşamış oldu.
A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında yediği 6 golle, 14 Ekim 1987 tarihinde İngiltere’ye kaybedilen 8-0’lık maçtan sonra kalesinde 6 gol gördü.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Hollanda’ya farklı yenildi.
Milliler, ilk yarısı 3-0 tamamlanan mücadeleden 6-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ay-yıldızılar 1987 yılından sonra bir ilki yaşadı. Milliler, 14 Ekim 1987 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede İngilizlere 8-0 mağlup olmuştu.
Milli Takım, Hollanda karşılaşmasıyla birlikte bu tarihten sonra kalesinde ilk kez 6 gol gördü.
Milliler ayrıca 1990 yılındaki 5-0’lık İrlanda Cumhuriyeti müsabakasından bu yana da ilk kez 5 farklı yenilgi yaşadı.
Video Haberler
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı
- 'Adil dünya' diyen Erdoğan'a 'torpil' göndermesi
- İlber Ortaylı'dan Mansur Yavaş'a: Efsanevi, heykellik...
- İndirimi duyan koştu! Kurallar hiçe sayıldı
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Yer: Yalova... Kana kana su içerken görüntülendi
- Kaş'ta orman yangını
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti
- Bankalar hükümete karşı direnişe geçti
- TOGG şantiyesinde işçilere zulüm
- Almanya'dan kritik Sinovac aşısı kararı
- Ünlü oyuncu İncilay Şahin yaşamını yitirdi
- Protokolde 'teyze' krizi! Koruma ekipleri dil döktü
- Olmayan bölüme yerleştirdiler
- Erdoğan'a dinletilen şarkının bestecisinden tepki
- Erdoğan'ı eleştiren kişi saldırıya uğradı
- Bitcoin'de tarihi dalgalanma: Tepetaklak oldu!