Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayımladı
Birçok projeyi ücretli olarak Exxen'den sunması nedeniyle sosyal medyadan tepki toplayan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunda yayınlanan 'Gibi' ve 'Hükümsüz' adlı projelerinin ilk bölümleri Youtube'da yayımlandı.
Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu dijital video içerik platformu Exxen ile ilgili bir karar aldı. Uzun süredir kullanıcıların tepkilerinin odağında olduğu ücretli platformdaki iki diziyi Youtube'da yayınlama kararı aldı.
İLK BÖLÜMLERİ YAYINLANDI
Kısa sürede kullanıcılar tarafından beğenilen "Gibi" ve "Hükümsüz" dizilerinin ilk bölümleri Youtube'da yayınlandı. Bu diziler artık üye olunmadan ya da ücret gerektirmeden izlenebiliyor.
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