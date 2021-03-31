Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayımladı

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:29

Acun Ilıcalı, Ocak ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu dijital video içerik platformu Exxen ile ilgili bir karar aldı. Uzun süredir kullanıcıların tepkilerinin odağında olduğu ücretli platformdaki iki diziyi Youtube'da yayınlama kararı aldı.

İLK BÖLÜMLERİ YAYINLANDI

Kısa sürede kullanıcılar tarafından beğenilen "Gibi" ve "Hükümsüz" dizilerinin ilk bölümleri Youtube'da yayınlandı. Bu diziler artık üye olunmadan ya da ücret gerektirmeden izlenebiliyor.