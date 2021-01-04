Acun Ilıcalı Exxen'in 3 günde kaç aboneye ulaştığını açıkladı

04 Ocak 2021 Pazartesi, 09:58

Acun Ilıcalı, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan yeni dijital platformu Exxen'in üye sayısını, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Ilıcalı, izleyicilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"3 günde 500 bin üyeyi geçtik. Bize inanan izleyicilerimize çok çok teşekkürler... Çok emek verdik, karşılığını böyle almaktan daha güzel bir şey yok. İyi ki varsınız."