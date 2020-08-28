Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den futbolcu alıyor!

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:56

TV 8'in sahibi ve Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Zajc’a talip oldu. TRT Spor’un haberine göre Acun'un Hollanda'taki takımı, Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için istekli.

Teknrik direktör Erol Bulut, Miha Zajc'ı kadrosunda düşünmüyor.