Acun Ilıcalı kendi yarışması için uyardı: Başvurmayın!
MasterChef programı hakkında açıklama yapan televizyon programcısı Acun Ilıcalı, çok fazla talep olduğu için insanların artık yarışmaya başvuru yapmamasını istedi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin ada konseyinde, yeni sezonu başlayacak olan MasterChef yarışması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eski MasterChef yarışmacısı Yasin ile konseyde sohbet eden Ilıcalı, yeni sezonda yayınlanacak olan programa, beklediklerinden çok başvuru yapıldığını belirtti ve “Başıma ilk kez geliyor. MasterChef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvurulara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen yarışma için başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın” dedi.
Ilıcalı, MasterChef yarışmasının Survivor 2020'nin finalinden 2 gün sonra yayınlanmaya başlayacağını duyurdu.
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