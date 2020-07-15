Acun Ilıcalı o takımı 'resmen' satın aldı

Televizyon spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar yükselen Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:29
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Televizyon spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar yükselen Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı.

Acun Ilıcalı, kulübün Instagram hesabı için destek istedi.

Survivor programının finalinde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, izleyicilerden Fortuna Sittard Kulübü’nün Instagram hesabını takip etmelerini istedi.

Ilıcalı, ‘Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum’ şeklinde konuştu.


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