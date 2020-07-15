Acun Ilıcalı o takımı 'resmen' satın aldı
Televizyon spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar yükselen Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı.
Televizyon spor muhabirliğinden medya patronluğuna kadar yükselen Acun Ilıcalı, Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ı satın aldı.
Acun Ilıcalı, kulübün Instagram hesabı için destek istedi.
Survivor programının finalinde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, izleyicilerden Fortuna Sittard Kulübü’nün Instagram hesabını takip etmelerini istedi.
Ilıcalı, ‘Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum’ şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!
- Survivor 2020 finalinde skandal görüntüler!