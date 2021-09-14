Beşiktaş, Borussia Dortmund hazırlıklarını tamamladı, gözler ilk 11'de!
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund’u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlarken tahmini 11 belli oldu.
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund’u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Vida ve Alex Teixeira yer almadı. Umut Meraş ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenman ısınma koşularıyla başlarken, oyuncular daha sonra kondisyoner eşliğinde ısınma hareketleri yaptılar. Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Borussia Dortmund maçının taktiği üzerinde çalıştı. Yarın saat 19.45’te Vodafone Park’ta oynanacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş’ın beklenen 11’i ise şu şekilde:
Ersin - Rosier, Welinton, Montero, N’Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, N’Koudou - Batshuayi.
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