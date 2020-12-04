Acun Ilıcalı Survivor'a gidecek ilk ismi duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini duyurdu.
Acun Ilıcalı Survivor 2021’de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal’ın Survivor’a gideceğini duyurdu.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.
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