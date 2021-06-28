Acun Ilıcalı transfer iddiasını ortaya atan gazeteciyi hedef aldı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 08:44

TV patronu ve futbola merakı ile bilinen Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden gazeteciyi hedef aldı. Ilıcalı, Dzeko transfer iddiasını ortaya atan gazeteciyi için "Yalan haber yaptığına bizzat şahidim..." yorumunda bulundu.

Geçen hafta Fenerbahçe'nin Romalı golcü Edin Dzeko'yu transfer edeceği öne sürülmüştü. İddiayı da Sözcü gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ortaya atmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dzeko iddialarını yalanlayarak: "Edin Dzeko diye bir golcü var. Adamın biri çıktı, Fenerbahçe aldı dedi. O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibat kurduğunu daha iyi anlarsınız." şeklinde konuşmuştu.

Sercan Hamzaoğlu da Başkan Koç'un "üstü kapalı" göndermesini üstlenerek, "Bir gazeteci olarak haber yapmaya devam edeceğim. Bu haberleri yaparken de her kesimden insanla konuşacağım. Haber değeri taşıdığına inandığım bir şey varsa bunu kamuoyu ile paylaşırım" demişti.

Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu'nun bu paylaşımına: "Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim." yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı, geçen yıl Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde 'ağabey' rolü üstlenmişti.

EXXEN'İ PARLATIYOR

Acun Ilıcalı, yeni kurduğu şifreli kanal Exxen'i de son dönemde ön plana çıkardı. Exxen, Şampiyonlar Ligi yayın hakkını almıştı.