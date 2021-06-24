Acun'un kanalı Şampiyonlar Ligi'ni aldı

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:44

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısının EXXEN kanalı olacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu şifreli kanalın adı Süper Lig yayınları için de geçmişti.

3 SEZONDUR BEIN SPORTS YAYINLIYORDU

Süper Lig'in de yayın haklarını elinde bulunduran Bein Sports, 2017/18 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin yayın haklarını almıştı. Bein Sports, üç yıldır iki UEFA organizasyonun yayıncılığını üstleniyordu.

KUPA SAYISI 3'E ÇIKACAK

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne ek olarak bu sezon üçüncü bir kupa daha düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan UEFA Konferans Ligi, bu yıl Avrupa'nın üç numaralı kupası olacak.

5 TAKIM TEMSİL EDEBİLİR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için üç ön eleme oynayacak.

Dördüncü sıradaki Tranzonspor ise Konferans Ligi gruplarında yer alabilmek için 2, beşinci sıradaki Sivasspor ise üç ön eleme oynayacak.