Acun Ilıcalı yıllardır jüri yapmak istediği ismi ikna etti
Acun Ilıcalı'nın yıllardır Yetenek Sizsiniz ve Rising Star gibi projelerinin jüri kadrosunda yer alması için teklif götürdüğü Meryem Uzerli'yi Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri üyesi olmak için ikna ettiği ileri sürüldü
Ocak ayında ikinci kez anne olan ve uzun zamandır yurt dışında yaşayan Meryem Uzerli, ekranlara dönmek için hazırlıklara başladı. Gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan oyuncunun yeni sezon için Acun Ilıcalı'yla anlaştığı öne sürüldü.
PRENSİPTE ANLAŞILDI
MedyaTava'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Muhteşem Yüzyıl'dan ayrıldıktan sonra 2014'ten beri çalışmak istediği Meryem Uzerli'yi sonunda ikna etti. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen ikilinin prensip olarak anlaştığı ileri sürüldü. Uzun zamandır ekranda olmayan Uzerli, yeni sezonda Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri kadrosunda olmaya sıcak baktı. Ancak oyuncu net kararını diğer jüri üyelerini gördükten sonra karar verecek.
Acun Ilıcalı'nın Uzerli'ye 2014'ten bu yana Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda jüri üyeliği önerdiği ancak bir türlü ikna edemediği iddia edildi.
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