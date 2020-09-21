Acun Ilıcalı’nın düzenlediği yardım kampanyasında toplanan miktar belli oldu

21 Eylül 2020 Pazartesi, 17:08

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı dün gece (20 Eylül) düzenlediği bağış kampanyasıyla uzaktan eğitimde kullanmaları amacıyla bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar sağlayacak.

Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak.

100 bin lira üzeri bağış yapanlar canlı yayına bağlanırken SMS ile bağış yapmak isteyenler EĞİTİM yazarak 10 TL bağışta bulundular. SMS’lerin dahil olmadığı bağışta toplam rakam 7.5 milyon TL’ye ulaştı.

Bağış kampanyasında AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent 200 bin TL, fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra 200 bin TL, Amine ve Mesut Özdil çifti ise 250 bin TL bağışladı.

Yayına Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla da bağlandı. Üç kız kardeş olarak bağış yapmak istediklerini söyleyen Leyla, babasının açıklama yapmasını isteyince Acun Ilıcalı da 500 bin lira bağışladığını belirtti.

Gecenin en yüksek bağışçısı ise 1 milyon lira bağışlayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel oldu.