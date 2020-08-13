Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacak dijital platformunun ayrıntıları ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Dijital TV platformu kurmaya hazırlandığı ve bunun içinde resmi kurumları gerekli başvurularının yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ilıcalı'ya yakın kaynaklar, proje için kolların sıvandığını ve yazılımsal altyapının kurulmaya başlandığını belirtti.
TV 8'in sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip oluyor. Acun Ilıcalı'nın kurmaya hazırlandığı dijital Tv platformunun altyapısı için hazırlıkların başladığı belirtildi.
Haber Global'den Samet Cambaz'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'ya yakın kaynaklar, proje için kolların sıvandığını ve yazılımsal altyapının kurulmaya başlandığını belirtti.
'ORİJİNAL DİZİ VE FİLMLER YAPILACAK'
Kurulacak Dijital Tv platformunun Netflix ve BLU TV'den herhangi bir farkının olmayacağını fakat ağırlıklı olarak yarışmalara odaklanacağını belirtti. Platform için yeni yarışmalarının yapılacağını belirten kaynaklar, orijinal dizi ve filmlerin de yapılacağını belirtti.
Haber Global'e konuşan kaynaklar, Cem Yılmaz ile birlikte Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan oluşan 3 Adam'a, platform için özel film yapma hedeflerinin olduğunu belirtti.
Platform için ayrılacak bütçenin önümüzdeki haftalarda belli olacağını belirten kaynaklar, "Sürecin nasıl ilerleyeceği kararlaştırıldıktan sonra bütçe konusu da netleşecek." diyor.
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