Acun Ilıcalı'nın yeni platrformu 'Exxen'de hangi içeriklerin yer alacağı ortaya çıktı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 16:35

Acun Ilıcalı, geçen günlerde yeni dijital platformu Exxen’i duyurarak platrformu resmiyete kavuşturdu.

Peki Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de izleyiciler ne izleyecek?

Platform Netflix, BluTV gibi popüler platformların arasına ne gibi dizi, film ve programlarla dahil olacak?

Exxen’in markalarla paylaşmış olduğu bilgiler kapsamında, Acun Ilıcalı’nın hangi içerik projeleri üzerinde çalıştığı belli oldu.

Exxen, 1 Ocak’ta yayına başlamayı planlıyor

HALUK BİLGİNER VE NURGÜL YEŞİLÇAY

Exxen için geliştirileceği öğrenilen ilk proje, Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrolde yer alacağı bir müzikal dizi olacak.

Ali Atay’ın proje tasarımını, Onur Ünlü’nün ise yönetmenliğini üstlendiği "Şeref Bey" adlı dizide ise Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban başrolü paylaşacak.

"Vahşi Şeyler" adlı 8 bölümlük mini dizide ise Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar başrolde yer alacak.

Ayla, Müslüm, Naim gibi yapımları ile dikkat çeken Mustafa Uslu, Exxen için "Hükümsüz" adlı Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı bir dizi projesinin yapımcılığını üstlenecek.

Ayrıca İbrahim Büyükak’ın senaryosunu kaleme alıp başrolde yer aldığı "İlginç Bazı Olaylar" ve "Zehirli Çiçekler" adlı iki yapım da diğer Exxen projeleri arasında yer alıyor.

SAGOPA KAJER VE CEZA: RAPSTAR

Edinilen bilgilere göre Burcu Esmersoy’un sunacağı "Next Top Model", Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak’ın sunacağı "Pişti", Tolga Çevik’in bilinen programı "Arkadaşım Hoşgeldin", Gökhan Çınar'ın "Katarsis", Enis Arıkan sunuculuğunda bir talk show ve Ceza ile Sagopa Kajmer'in jüri koltuğunda oturacağı bir "Rapstar" yarışması, Exxen seyircilerini bekliyor olacak.

Her kitleden seyirciye hitap etmeyi amaçlayan platformda Extrem Sporlar, Astroloji Programı, Moda Polisi, Akıl Oyunları, Veteriner Programı, Efsane Evler, Macera Sever, Pasta Savaşları, Top Gear gibi pek çok farklı kategoride programlar yer alacak.

EZHEL, TOSUNCUK VE ARDA TURAN BELGESELLERİ

YouTube içerikleriyle dikkat çeken 140journos da Exxen için içerik üretenler arasında yer alacak ve Tosuncuk (Çiftlik Bank), Arda Turan, Ezhel, Bülent Ersoy gibi isimlerin belgeselleriplatformda olacak.

Mustafa Uslu, Hagi ve Alex gibi isimleri belgeselleştirirken; "Dumlupınar" adlı belgeselde Türkiye’deki seri katillerin dosyaları mercek altına alınacak.

Çocuklara özel içeriklerde ise Varol Yaşaroğlu’ndan iki yeni "Kral Şakir" çizgi filminin yanı sıra "Süper Bir Takım" adlı yeni bir çizgi dizi yer alacak.

Ayrıca "Sihirli Annem" dizisinin yeni bölümleri de Exxen seyircileriyle buluşacak.

Bunun yanı sıra TikTok fenomenleri Semiraminta ve Miço’nun da Exxen için içerik üreteceği söyleniyor.

YOUTUBE FENOMENLERİ

Çocukların yanı sıra gençler için de çeşitli içerikler sunacak olan Exxen’in gençlik yapımları arasında "Öğrenci Evi" adında lüks bir villada yolları kesişen 3 öğrenciyi anlatan bir yapım; para kazanmak için dadılık yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisini anlatan "Dadı" adlı yapım; sosyal medya zorbalığı konulu "Eziklerin Savaşı" adlı yapım ve iki genç aşığı anlatan "Yaş 17" yer alıyor.

Ayrıca YouTube fenomenlerinden Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı da çeşitli projelerle Exxen’de yer alacak.

BAŞKA NELER BİLİNİYOR?

Webtekno'nun aktardığına göre, Exxen ile ilgili paylaşılan bilgiler henüz sınırlı.

En temel bilgi ise Exxen’in tıpkı Prime Video, Netflix ve BluTV gibi çeşitli içerikler sunacak bir platform olacak olması.

Acun Ilıcalı, bu konuyla ilgili olarak, katıldığı bir programda "Televizyonculukta hayallerimizin hepsini gerçekleştirecek durumda değiliz" ifadelerini kullanarak dijitalin bu hayalleri gerçekleştirmeye olanak sağlayabileceğini ifade etti.

Exxen’in bir de ziyarete açılan bir web sitesi mevcut ama henüz sitede dev bir Exxen logosu ve sosyal medya hesapları dışında bir içerik mevcut değil.

Ilıcalı’nın Exxen’e dair değindiği bir diğer nokta ise televizyona dair en büyük sorunlardan biri olan ‘süre’ konusu oldu. Ilıcalı, televizyonun reklam ve ekonomik gerekçeler sebebiyle izin vermediği 20 ya da 40 dakikalık kısa içerikleri yeni platformunda özgürce yapabileceğini belirtti.