Acun Ilıcalı'ya mahkemeden 'telif' şoku!
AKP döneminde Türkiye'de eğlence sektörünün önde gelen zenginlerinden biri haline gelen TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, programlarında çalınan bazı şarkıların telifini 7 yıllık faiziyle beraber ödeyecek.
Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne uçmak için yeni bir uçak aldığı haberleri basına yansıdı. Değeri 13 milyon dolar (99.5 milyon TL) olan özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştiren Ilıcalı'yla ilgili bu haber üzerine sanatçılardan tepki geldi.
Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat başta olmak üzere birçok isim "Önce telif ücretlerini öde" diyerek sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. Şehrazat, Ilıcalı'nın bazı şarkıların telif paralarını ödemediğini iddia etti.
SAĞIROĞLU VE AĞIRBAŞ DAVAYI KAZANDI
Telif kavgası üzerinden yaşanan bu gelişme geri planda kalırken Şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ‘Arnavut Kaldırımı’ adlı eserin 3 ayrı televizyon kanalındaki ‘O Ses Türkiye’, ‘O Ses Çocuklar’ ve ‘Rising Star’ adlı yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı’ya açtığı telif davasını kazandı.
Mahkeme, 55 bin 200’er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş’a ödenmesine hükmetti.
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