Acun'un dizi setinde kaza: Oyuncu Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
Exxen'de yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisinde yaşanan kaza sonucunda dublör olarak çalışan Aylin Akyüz, beyin kanaması geçirdi.
Sinema TV Sendikası, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu "Exxen" adlı platformda yayınlanacak "Olağan Şüpheliler" adlı dizinin çekimleri sırasında bir iş kazası yaşandığını duyurdu.
Çekimler sırasında Aylin Akyüz adlı oyuncunun dublör olarak yer aldığı sahnede önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandığı belirtildi.
Akyüz'ün beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.kanalındaki dizi çekiminde kaza: Aylin Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
Acun'un Exxen adlı platformunda yayınlanacak 'Olağan Şüpheliler' adlı dizinin çekimi sırasında dublör olarak görev yapan oyuncu Aylin Akyüz ağır yaralandı. Akyüz'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Sinema TV Sendikası, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu "Exxen" adlı platformda yayınlanacak "Olağan Şüpheliler" adlı dizinin çekimleri sırasında bir iş kazası yaşandığını duyurdu.
Çekimler sırasında Aylin Akyüz adlı oyuncunun dublör olarak yer aldığı sahnede önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandığı belirtildi.
Akyüz'ün beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
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