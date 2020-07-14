Adalet Ağaoğlu yaşamını yitirdi!
Çağdaş Türk edebiyatının en önemli ustalarından Adalet Ağaoğlu 90 yaşında hayata veda etti.
ADALET AĞAOĞLU KİMDİR?Adalet Ağaoğlu 23 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi. Babası, kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Kardeşleri Dr. Cazip Sümer (1925-1975), oyun yazarı, oyuncu Güner Sümer (1936-1977) ve iş adamı Ayhan Sümer (1930)'dir.
ESERLERİ
Yaşamak - 1955-56 radyo oyunu, yayınlanmış, basılmamış
Evcilik Oyunu - 1964
Tombala - 1967
Çatıdaki Çatlak - 1969
Sınırlarda 1969
Üç Oyun: Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar 1973
Kendini Yazan Şarkı 1976
Çok Uzak Fazla Yakın 1991
Duvar Öyküsü - Çocuklar ve Büyükler için Müzikli Danslı Oyun 1992
Fikrimin İnce Gülü - 1996
Çağımızın Tellalı 2011
ROMAN
Ölmeye Yatmak 1973
Fikrimin İnce Gülü 1976
Bir Düğün Gecesi 1979
Yazsonu 1980
Üç Beş Kişi 1984
Hayır... 1987
Ruh Üşümesi 1991
Dert Dinleme Uzmanı 2014
ÖYKÜ
Yüksek Gerilim (1974)
Sessizliğin İlk Sesi 1978
Hadi Gidelim 1982
Hayatı Savunma Biçimleri 1997
DENEME
Geçerken 1986
Karşılaşmalar 1993
Başka Karşılaşmalar 1996
Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar 2002
Yeni Karşılaşmalar 2011
MEKTUP
Mektuplaşmalar (Mehmet Baydur ile birlikte) 2005
ANI
Göç Temizliği 1985
Gece Hayatım 1991
GÜNCE
Damla Damla Günler 2004
Damla Damla Günler I-II-III 2007
ÖDÜLLERİ
1974- TDK Tiyatro Ödülü
1975- Sait Faik Hikâye Armağanı, Yüksek Gerilim ile
1979- Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile
1980- Orhan Kemal Roman Armağanı Bir Düğün Gecesi ile
1980- Madaralı Roman Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile
1991- Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Çok Uzak Fazla Yakın ile
1992- Lebon Kültür Merkezi (Lebon Cinema Clup) Edebiyat Ödülü, Ruh Üşümesi ile
1997- Aydın Doğan Roman Ödülü, Romantik Bir Viyana Yazı ile
2018- Erdal Öz Edebiyat Ödülü
Video Haberler
- Rize'de sel böyle geldi
- Yolcu otobüsü kaza yaptı! Korkunç ölüm... Yaralılar var
- Atatürk ile ilgili sözleri gündem oldu!
- Erdoğan'ın sözlerini hatırlatınca mikrofonu kapatıldı
- KYK burs ve kredileri kesilen öğrencilerden eylem
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti