Adalet Ağaoğlu yaşamını yitirdi!

14 Temmuz 2020 Salı, 09:13





Fotoğraf: Kaan Sağanak





Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun 90 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.





Yazar Adalet Ağaoğlu’nun vefatı sosyal medyada büyük yankı yaptı. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden yazarın ardından eleştirmen ve yayıncı Semih Gümüş şu satırları yazdı: “Adalet Ağaoğlu’nu bu sabah kaybetmişiz. Edebiyatımızın en önemli yazarlarındandı. Romanları çok özeldi. Onu hiç tanımadan iki romanı hakkında iki küçük kitap yazmıştım. Sonra tanıştık. Çok konuştuk. Bu fotoğraftaki eşi Halim Ağbi de ayrıca özel bir insandı. Her şey çok üzücü” ADALET AĞAOĞLU KİMDİR? Adalet Ağaoğlu 23 Ekim 1929'da Nallıhan'da dünyaya geldi. Babası, kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer'dir. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. Kardeşleri Dr. Cazip Sümer (1925-1975), oyun yazarı, oyuncu Güner Sümer (1936-1977) ve iş adamı Ayhan Sümer (1930)'dir.

İlköğrenimini Nallıhan'da tamamladıktan sonra 1938'de ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti. Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

. Meydan Sahne Dergisi'ni çıkardı. 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisin arttırmak üzere Paris'e gitti. 1953'te Sevim Uzungören'le birlikte yazdığı “Bir Piyes Yazalım” tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da sahnelendi. Edebiyata ilgisi lise yaşamında şiirlerle başladı, kısa bir süre sonra oyun yazarlığına yöneldi. İlk defa 1946'da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı.1951-1970 yılları arasında TRT ’de çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ilk radyo oyunu olan "Aşk Şarkısı'nı" yazdı. Radyo'da görev yaparken tiyatro oyuncusu ve yönetmen dört arkadaşı ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan "Meydan Sahnesi"'ni kurdu. Meydan Sahne Dergisi'ni çıkardı. 1953 yılında tiyatro konusunda görgü ve bilgisin arttırmak üzere Paris'e gitti. 1953'te Sevim Uzungören'le birlikte yazdığı “Bir Piyes Yazalım” tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da sahnelendi.

1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlenen sanatçı, ilk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla altmışlı ve yetmişli yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. TRT'nin özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'ndan 1970 'te istifa eden sanatçı o tarihten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı. Edebiyat yaşamının bazı dönemlerinde "Remüs Tealada" ve "Parker Quinck" gibi takma adlar kullanmıştı.

İlk romanı "Ölmeye Yatmak", 1973’te yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. "Ölmeye Yatmak", daha sonra yazdığı "Bir Düğün Gecesi" (1979) ve "Hayır" (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. "Bir Düğün Gecesi" ve "Hayır" romanları yayınlanır yayınlanmaz, ikinci romanı olan "Fikrimin İnce Gülü", dördüncü basımında toplatıldı. "Fikrimin İnce Gülü” romanı hakkında, "askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif (küçük düşürmek)" suçlamasıyla hakkında 1981 yılında dava açılan Ağaoğlu, iki yıl süren davanın ardından aklandı. "Düğün Gecesi” ise soruşturma aşamasında kaldı





ESERLERİ

OYUN

Bir Piyes Yazalım - 1953, oynanmış, basılmamış



1979- Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile 1980- Orhan Kemal Roman Armağanı Bir Düğün Gecesi ile 1980- Madaralı Roman Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile 1991- Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Çok Uzak Fazla Yakın ile 1992- Lebon Kültür Merkezi (Lebon Cinema Clup) Edebiyat Ödülü, Ruh Üşümesi ile 1997- Aydın Doğan Roman Ödülü, Romantik Bir Viyana Yazı ile 2018- Erdal Öz Edebiyat Ödülü



