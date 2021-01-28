Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den WhatsApp açıklaması: "Çifte standarttır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesine ilişkin ''Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 10:42
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den WhatsApp açıklaması:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesinin çifte standart olduğuna işaret etti. Gül, ''Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır'' dedi.

MİLİTAN TARTIŞMASI

Adalet Bakanı Gül, siyasette yaşanan militan tartışmasını da değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yönelten Bakan Gül, "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" ifadelerini kullandı.


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