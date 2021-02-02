Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

02 Şubat 2021 Salı, 07:30

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla anlayışa varmamız halinde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti.

Bu açıklamanın üzerine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak hukuk reformu çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden yeni, sivil, demokratik anayasayı hayata geçirmek, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak" ifadelerini kullandı.