Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül yaşamını yitirdi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül yaşamını yitirdi. Gül'ün annesinin ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca paylaşımında: "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.
BAKAN GÜL'E BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi isimler annesini yitiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.
Adalet Bakanımız @abdulhamitgul’ün Hakk’a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendiye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 9, 2021
Mekanı cennet olsun.
Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul’ün kıymetli annelerinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Saliha Gül hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Bakanımıza, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.— Mahir Ünal ???? (@mahirunal) April 9, 2021
Değerli kardeşim, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün dâr'ı bekaya göçen muhterem annesine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) April 9, 2021
Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem anneleri Saliha Gül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) April 9, 2021
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