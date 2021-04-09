Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında: "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi isimler annesini yitiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti.

Adalet Bakanımız @abdulhamitgul ’ün Hakk’a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendiye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul’ün kıymetli annelerinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Saliha Gül hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet; Bakanımıza, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.