Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül yaşamını yitirdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül yaşamını yitirdi. Gül'ün annesinin ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2021 Cuma, 21:04
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül yaşamını yitirdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında: "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

BAKAN GÜL'E BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi isimler annesini yitiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziyelerini iletti. 


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