Adalet Bakanı Gül: Klavye başına geçip tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:32

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz. Adalet Bakanından da bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemez. Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" ifadelerini kullandı.

SOYLU'YU MU KASTETTİ?

Bakan'ın sözleri sonrası İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun paylaşımları akıllarak geldi. Soylu, sosyal medyada annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirterek tepki göstermişti. Soylu, "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" demişti.

Twitter'da, Mardin'de 17 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada salıverilen ve ailesi tarafından davul zurna ile karşılanan Osman Çur'un tutuklanması talebiyle "Sapık amca Osman'ı" tutukla paylaşımları yapılıyor.