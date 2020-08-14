Adalet Bakanı Gül: 'Münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır
Adalet Bakanı Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır" diyerek şunları kaydetti:
Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur."
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