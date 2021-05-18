Adalet Bakanı Gül'den Akşener'e tepki:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadı.
Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İYİ Parti Genel Başkanını hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum."
Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 18, 2021
NE OLMUŞTU?
Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Akşener, esnaftan ve çalışandan "Helallik" isteyen Erdoğan'a seslenmişti.
Akşener, "Milletimizin yakasından bir düşün artık. Hangi yüzle bu milletten helallik istiyorsun? Ayıptır, günahtır. Mesela git o 5 müteahhitten helallik iste. Mesela git Saray'da beslediğin 5 maaşlı danışmanlardan, yandaşlardan, trollerden ve malum vakıflardan helallik iste" demişti.
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