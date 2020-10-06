Adalet Bakanlığı dökülüyor: Sayıştay denetiminde usulsüzlükler ve maddi tablolarda büyük eksiklikler ortaya çıktı

06 Ekim 2020 Salı, 02:00

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı’nın, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’na borcu olan 272 milyon 766 bin 71 TL’yi ödemediği, bu paranın bakanlığın mali tablolarında “borç” olarak yer almadığı tespit edildi. Ayrıca, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan “Protokol Organizasyonu”nda, toplantı ve konaklama hizmetlerinin, piyasa fiyat araştırması yapılmadan, başka firmalardan teklif alınmadan tek bir firmaya verildiği de ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı’nın 2019 Sayıştay Raporları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Raporda, dikkat çeken şu tespitler yer aldı:

- Bakanlık tarafından kiralanan hizmet binaları için peşin ödenen kira bedellerinin kaydı yapılmadı. Bu da mali tabloların gerçek bilgi üretmemekle birlikte fiili durumu yansıtmamasına neden oldu.

- Yüksek Seçim Kurulu kullanımında bulunan hizmet binalarına, kurum mali tablolarında yer verilmediği tespit edildi. Ayrıca, binalar için yapılan tadilat gibi harcamaların yanlış hesaplar üzerinden muhasebeleştirildiği görüldü.

- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu muhasebe kayıtlarında, Adalet Bakanlığı’ndan “alacak” olarak görülen değerlerin, Adalet Bakanlığı muhasebe kayıtlarında karşılık olarak yer almadığı tespit edildi. Muhasebe kayıtları incelendiğinde, kurumun, bakanlıktan toplam 272 milyon 766 bin 71 TL alacağı olduğu ancak bu tutarın Adalet Bakanlığı mali tablolarında borç olarak yer almadığı görüldü.

- Avrupa Birliği Hibe Projesi kapsamında bankada açılan “özel hesapta” tutulan yabancı paralar, döviz değerlemesi yapılması sonucunda elde edilen geliri, takip edilmesi gereken hesapta değil, başka bir hesapta takip edildi.

- Adalet Bakanlığı bünyesindeki adliyelerin Cezaevi İzleme Kurulu üyelerine ödenen “huzur ücretlerinden” eksik gelir vergisi kesildi, bu da kurumun gelir kaybına uğramasına neden oldu.

- Kurumun yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların değer tespitleri yapılmadı ve ilgili hesaplara kaydedilmedi. Ayrıca, kurum tarafından uluslararası kuruluşlara yapılan ödemeler, taahhüt hesaplarında izlenmedi.

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından organizasyon, toplantı ve konaklama hizmeti alımlarında Kamu İhale Yasası’nın alım niteliğine uygun olmayan yöntem uygulandı. Genel müdürlük tarafından “Protokol Organizasyonu”, “Emlak Uzman Grubu Toplantısı” gibi organizasyon, toplantı ve konaklama hizmetleri, piyasa fiyat araştırması yapılmadan, başkaca firmalardan teklif alınmadan piyasada diğer firmalarla beraber aynı konuda faaliyet gösteren bir yerden, “doğrudan temin” yoluyla hizmet alındı. Rekabet ve eşit muamele ilkeleri yerine getirilmedi.