Adalet Bakanlığı duyurdu: Tutuklu ve hükümlülerin görüş hakkı bayram dolayısıyla arttı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:23

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Koranavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde alınan kararla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların koronavirüs önlemleri kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşlerden iki kişiyle iki kez kapalı görüş yapabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşlerin 1-10 Ağustos ile 15-31 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor. Mahkumlara ziyaret sırasında getirilen hediyeler 24 saat bekletildikten sonra teslim edilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı belirtisi olan tutuklu ve hükümlülere görüş izni verilmeyecek. Yapılacak görüşmelerin ardından kapalı görüş alanı en az 15 dakika süreyle havalandırılarak, zemin, sandalye ve masa gibi yerler çamaşır suyu veya diğer hijyen malzemeleriyle dezenfekte edilecek. Ceza infaz kurumlarına girişlerde ziyaretçilere maske ve eldiven verilecek. Giriş ve çıkışlarda kapı önlerinde mesafe kurallarına uyulması ve yoğunluğun önlemesi için tedbir alınacak."