Adalet yoksa müzik de yok

01 Haziran 2020 Pazartesi, 15:37

“Blackout Tuesday” (Salı Karartması) olarak anılan ve önemli plak şirketlerinin katıldığı protesto sonucu bu hafta kimse yeni bir parça ya da albüm çıkarmayacak.

Rihanna, Beyoncé gibi ünlü yıldızların George Floyd için adalet çağrısında bulunduğu ve Ariana Grande’nin bizzat katıldığı protestolar tüm ABD’yi sarmış durumda.



Protesto için sokağa çıkan bir başka yıldız da Halsey (üstte) oldu. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Halsey kendilerine plastik mermi ile ateş edildiğini ve gaz sıkıldığını söyledi.



Müzik sektörü de olan bitenlere karşı kayıtsız kalmadı ve ‘sessizliği’ tercih ederek tavrını ortaya koydu.



Sosyal medyada yayılan bir mesajda müzik endüstrisinin de aksiyon alması gerektiği belirtildi ve “Sadece kazanımları kutlamak için değil kayıplar sırasında da yan yana olmak için bir araya gelmeliyiz.” dendi.



Bu mesajı yeniden paylaşarak destekleyenler arasında Warner Music Group, Sony/ATV Universal Music, Motown, Capitol Records gibi büyük şirketler ve yapımcı Quincy Jones da vardı.



Plak şirketlerinin hemen hepsi sosyal medyadan “Bu salı yeni bir şey yayınlamayacağız” mesajı verdiler ve ‘theshowmustpause’ (Gösteri durmalı) etiketini paylaştılar.





